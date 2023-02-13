В Минске жильцы хрущевок добились отмены уплотнения 16-этажным домом 13.02.2023, 17:33

Минчане взбунтовались против госзастройщика и победили.

Достаточно неожиданно завершилась история противостояния местных жителей с застройщиком в районе станции метро «Грушевка» в Минске. Во дворе нескольких хрущевок планировали построить 16-этажный одноподъездный дом на месте неиспользуемых котельной, мастерской и гаражей. Но планы вызвали протест, пишет Office Life.

Жильцы добились того, что строительство «столбика» во дворе пятиэтажек отменили.

Заказчиком строительства выступало государственное УКС «Запад», которое хотело за счет многоэтажки частично покрыть расходы на достраивание «Грушевского посада».

Как рассказала председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, управлению капитального строительства нашли новую площадку под застройку. Теперь 16-этажный дом возведут на месте недостроенного паркинга на ул. Каролинской. Стоит отметить, что это намного дальше от центра города, чем Грушевка, и, соответственно, район там менее престижный с точки зрения стоимости жилья.

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