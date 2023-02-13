Кадыров ждет ослабления России Telegram-канал «Сито Сократа»

13.02.2023, 17:32

1,532

Рамзан Кадыров

Что задумал глава Чечни.

Зацикленность федерального центра на решении сомнительных, во многом ложных, геополитических задач ведет к аномии российского общества. Каждый новый день войны, сопряженный с бессмысленным разрушением и сатанинским террором мирных украинских городов, усиливает отчуждение и деморализацию все большего числа винтиков войны. Совсем не удивительно, ведь близится годовщина бойни, которой не видно конца. Пока социологи АП проплачивают социологам фейковые рейтинги с целью подпитывать миф о консолидации, противодействие системе разрастается. Альфа и омега путинской диктатуры – телевизионная пропаганда. Контроль над основными кнопками телеэфира обеспечивал иллюзию управления и общероссийское чувство локтя. Но данный ресурс за считанные месяцы обвалился.

Мозгодуи, постоянно упражняющиеся в чаморошном словоблудии на телеэфирах, засилье оборзевшей армянщины, ремейки на ремейки советской кинопродукции, Михалков, изобретающий вековую историю фашисткой Z-свастики, – те самые зловонные струпья российского телегнойника. Закономерно, что всю эту скверну все меньше и меньше хотят воспринимать. Путинопропаганда бомбит мозги прослойки 65+, т.е. тех, чья молодость пришлась на эпоху застоя. Остальные просто отвернулись от зомбоящика. Охват аудитории «Первого канала» в 2022 году упал на 32%, «Россия 1» потеряла 35% аудитории, НТВ – 27%. Ростелевидение перестало быть интересным для 15% рекламодателей. Главное оружие режима ветшает, так же как и сам отстойный вождь. Сил, желания, целей поменять что-либо к лучшему нет. Консервация – единственный ответ на все.

Но тело федерации постепенно трещит по швам. В оборот исподволь входит словосочетание «регионализация России». Нечто подобное наблюдалось в 1991-1992 гг., когда РСФСР накрыла волна суверенизации республик по причине паралича центра. Лучше всего толчки грядущих сдвигов ощущают вожаки мусульманских республик. Для них идея «русского мира» или «многонациональной империи» – пустой звук, куда более важно культивировать традиционализм и закрытость в ожидании подходящего момента. Данным элитам выгодно имитировать лояльность мумии, ведь трусливым и вечно озабоченным своей безопасностью Путиным легко манипулировать.

Минниханов и Кадыров лихо бросили вызов президенту в Москве, когда обзавелись претенциозными титулами. В Татарстане правит «Глава-раис», т.е. президент в квадрате. А Чечня и вовсе недавно разжилась своим «Мекх-Да», или «отцом народа». Подобные формулировки себе ранее присваивали президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк или президент Туркменистана Сапармурат Ниязов «Туркменбаши». На фоне таких мощных региональных вожаков Путин постепенно миниатюризируется и становится пигмеем.

К слову, коммуникация Кадырова с публикой указывает на его общероссийские амбиции. Пока в Кремле даже цели «спецоперации» не могут обозначить, в Грозном знают, что она закончится до конца 2023 года, а «Запад встанет на колени». Также tik-tok полководец, совещаясь со своими кумовьями из чеченского правительства, грозит дойти не только до Польши, но даже до Америки. При этом Кадыров озвучил план спровоцировать сепаратистское восстание в Силезии, как это было в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году. «Этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь», – заявляет «отец народа».

Правда, буквально в течение одного-двух дней Кадыров радикально меняет позицию. И вот его угрозы сыплются уже в адрес военного командования самой РФ. В частности под горячую руку попал генерал Соболев, обвиненный в готовности «заранее проиграть войну» во избежание ядерной катастрофы. Спорить с чеченским «академиком» и «генерал-полковником» Росгвардии себе дороже.

Новая волна медиа-активности Кадырова, его усиливающаяся грызня с политиками и военными, озвучивание резких заявлений указывает на большие планы дон-дона выиграть от нарастающей из-за ослабления центра нестабильности в стране. И он далеко не единственный царек, который вынашивает план поживиться на вотчинной России.

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».