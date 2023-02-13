Кремлевский пропагандист набросился на российских артистов 3 13.02.2023, 17:39

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Сергей Мардан

И призвал брать пример с украинцев.

Российский телеведущий и Z-идеолог Сергей Мардан удивляется, почему в Украине все музыканты стали патриотичными «по зову сердца», а в России только «за бабло». Пропагандист устроил истерику из-за того, что даже представители украинского шоу-бизнеса легко взяли в руки оружие и с поднятым боевым духом пошли защищать родную землю от врага, а российские артисты способны лишь на то, чтобы за деньги участвовать в «ура-патриотических» концертах.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео с истерикой Мардана, который с жесткой критикой набросился на российский шоу-бизнес.

«У них, как по щелчку, вся эстрада стала патриотической по зову сердца, а наша творческая интеллигенция показывает фигу в кармане», - возмущается ведущий-пропагандист.

Ответ на его вопросы дал украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«Почему, Мардан? Потому что мы сражаемся за правду, за жизнь, за детей, за то, что мы любим и без чего не может быть будущего, за свет против тьмы. А ваши вояки сражаются за бабло и за отмену сроков на зонах», - пишет он в Telegram.

Наши музыканты, такие как Тополь из группы «Антитела», Хлывнюк и многие другие, пошли воевать, как только РФ вломилась к нам. А российские звезды продолжают рубить бабло, которое Кремль миллиардами выбрасывает на пропаганду, зомбирование и на ИПСО.

«Потому наших слушают миллионы. Поэтому нашим подпевают Боно и Pink Floyd. А от ваших тошнит вашу собственную молодежь», - заключает Цаплиенко.

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