Белорусская врач рассказала, как правильно хранить продукты на кухне 13.02.2023, 17:49

Дверца - самое теплое место холодильника, которое подходит для соусов и напитков.

Как правильно хранить продукты на кухне, чтобы не заработать острую кишечную инфекцию, «Минск-Новости» рассказала врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения эпидемиологического отдела ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Ольга Лапацкая.

Пытаемся распознать инфекцию по симптомам

— Основные симптомы заболевания острыми кишечными инфекциями — боль в области живота, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры тела, диарея, а в тяжелых случаях — выраженная интоксикация и обезвоживание организма, — рассказывает специалист.

Кишечными инфекциями с характерными симптомами болеют и взрослые, и дети. Среди заболевших наибольший удельный вес приходится на детей в возрасте до 2 лет, что связано с их высокой восприимчивостью и недостаточно сформированными гигиеническими навыками.

Еда может быть источником опасных инфекций

В пищевых продуктах могут сохраняться и размножаться возбудители бактериальных кишечных инфекций — сальмонелла, шигелла, стафилококк, протей и пр. Опасность заражения увеличивается от того, что многие микроорганизмы, размножаясь в готовом блюде, не изменяют ни его внешнего вида, ни вкуса, ни запаха, поэтому определить плохой продукт оказывается непростой задачей. Хорошей средой для размножения и накопления возбудителей являются многокомпонентные блюда и салаты, в первую очередь заправленные майонезом и сметаной, молочные продукты, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), заливные блюда, так как в них эти процессы происходят быстрее.

Заразиться кишечными инфекциями и вирусами (ротавирусом, норовирусом, энтеровирусом и др.) можно и через поверхность и объекты внешней среды (контактно-бытовой путь).

Профилактические меры: просто, но важно

Соблюдайте правила личной гигиены: перед готовкой, в перерывах между готовкой, после улицы и посещения туалета мойте руки с мылом.

Обращайте внимание на сроки годности продуктов, не покупайте их у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

Пейте кипяченую или бутилированную воду гарантированного качества.

Хорошо промывайте овощи, ягоды, фрукты, в том числе бананы, апельсины, мандарины, прежде чем их есть.

Не забывайте о полной термической обработке: мясо и птицу хорошо проваривайте или прожаривайте со всех сторон под крышкой. Готовность этих продуктов можно определить по выделяющемуся в месте разреза соку. И лучше не употребляйте яйца сырыми, всмятку, в виде глазуньи.

У каждого продукта свое место на полке

Врач-эпидемиолог подробно рассказала, как правильно хранить продукты на кухне, чтобы не развивались опасные для здоровья микроорганизмы.

Все продукты должны храниться там, где они будут защищены от насекомых, тараканов, грызунов и других животных. Крупы, сахар и другие сыпучие продукты оставьте на верхних полках в бумажных пакетах, полотняных мешках, пищевых контейнерах или стеклянных банках с плотно закрывающимися крышками. Сыпучие продукты легко впитывают и долго удерживают посторонние запахи, поэтому ставьте их отдельно от специй и пряностей.

Чтобы продукты дольше оставались свежими и доброкачественными, распределяйте их в холодильнике правильно:

Верхняя полка — готовая продукция и заготовки для блюд, прошедшие термическую обработку.

Средние полки — скоропортящаяся еда (яйца, молоко и молочная продукция, майонез, быстрозамороженные полуфабрикаты и кондитерские изделия с кремом).

Нижняя полка — охлажденное сырое мясо и рыба. Такие продукты хранятся отдельно от остальных, чтобы не инфицировать готовую продукцию бактериями, находящимися на сыром мясе.

Выдвижные ящики называют зоной свежести. Они предназначены для фруктов и овощей. Храните их в разных ящиках, поскольку и те, и другие выделяют газообразные вещества, которые могут ускорить процесс гниения.

Дверца — самое теплое место холодильника, которое подходит для соусов и напитков. Если хранить здесь яйца или масло, то срок их годности уменьшится.

Соблюдайте товарное соседство. Это правило обеспечит качество и безопасность продуктов. Не храните рядом влажные и сухие, охлажденные и замороженные продукты питания, сырое мясо и рыбу вместе с готовой продукцией. Хорошенько пакуйте все, что активно впитывает и отдает запахи. Нельзя размещать на одной полке мясо и молочную продукцию, готовую продукцию и яйца, а также колбасу, копченые изделия и сыры с фруктами и свежими овощами. Если сырые мясо и рыба лежат на одной полке, то отделите их друг от друга, разместив по разным сторонам. Не храните продукты в целлофановых пакетах — в них быстрее размножаются бактерии. Тарелки и миски с готовой едой накрывайте пищевой пленкой, а еще лучше, храните приготовленную пищу в контейнерах. Дайте еде остыть до комнатной температуры и только после этого отправляйте в холодильник.

Не забывайте минимум раз в неделю протирать полки и проводить ревизию — проверять срок годности продуктов, чтобы понять, что нужно съесть в первую очередь, а что и вовсе пора выбросить.

Благодаря правильному хранению продуктов в холодильнике не придется бороться с неприятными запахами и выбрасывать испортившиеся запасы. А если вы все же поняли, что заболели, то сразу же обращайтесь к врачу — не занимайтесь самолечением! Специалист назначит диету, учитывая симптомы, степень тяжести заболевания, возраст и сопутствующие патологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».