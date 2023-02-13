«Раньше граница занимала максимум 8 часов, в этот раз — 20» 3 13.02.2023, 18:11

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Белорусы, которые в выходные поехали в Польшу, рассказали об обстановке.

С 10 февраля на белорусско-польской границе остался работать только один пункт пропуска — «Брест». И если в пятницу ажиотажа на нем еще не наблюдалось, то в выходные белорусы стали жаловаться на многочасовые очереди. По информации Госпогранкомитета, скопление легковых авто, следующих в ЕС, за эти два дня выросло на 16%. «Зеркало» поговорило о ситуации на границе с теми, кто отправился в Польшу в выходные.

«Рейсовые автобусы проходили быстро»

Белоруска Нина в субботу, 11 февраля, отправилась в автобусный тур по Италии из Минска. Границу с Евросоюзом она пересекала через пункт пропуска «Брест» — «Тересполь».

— Мы стояли в очереди с легковыми автомобилями, потому что у меня был не рейсовый автобус. Рейсовые пропускали. Границу мы прошли очень быстро: полчаса — на белорусской, полчаса — досмотр на польской. Но между пунктами стояли около 7 часов, — рассказывает Нина.

По ее словам, очередь из легковых автомобилей утром в субботу была «огромная» и «двигалась по пару метров в час». Однако польская сторона позже открыла два коридора: «В этом плане повезло, потому что сначала водители боялись, что мы так будем стоять до самого вечера».

Минчанка Ирина (имя изменено) выехала из Минска в Варшаву на рейсовом автобусе перевозчика «Визит-тур» в воскресенье 12 февраля. Стартовал рейс в 23.00. Перед поездкой она очень переживала из-за новостей о закрытии еще одного пункта пропуска.

— Ожидала сильную загрузку в «Тересполе». Но все оказалось не так страшно, как я себе представляла, — говорит белоруска. — Это, в итоге, одно из самых быстрых моих пересечений границы. Три часа из шести, на удивление, продержали белорусы. А поляки работали быстро: три часа, с учетом ожидания на нейтральной территории и попадания в пересменку.

Ожидала, что «все будет хуже» также белоруска Марина (имя изменено). Она поехала в Варшаву из Минска в ночь с 12 на 13 февраля рейсовым автобусом «Минсктранса»:

— Два часа ушло на белорусской стороне, после этого стали в очередь вместе с машинами. Наш автобус почему-то не пропустили, хотя перед нами другие автобусы проехали отдельно и успели все. Полтора часа мы стояли перед польской границей. Потом нам повезло, что как-то быстро все прошли досмотр. В итоге от расписания отстали на два часа, в сумме получилось около 6−7 часов на прохождение всей границы.

Еще один наш собеседник Алексей (имя изменено) поехал в Польшу ночью с субботы на воскресенье на автобусе «Эколайнс». Особых проблем на границе он не заметил:

— Только машин легковых было много. Но мы на автобусе стояли недолго, приехали в Варшаву буквально по расписанию, плюс-минус 30 минут. В принципе, быстро все было, только белорусскую границу прошли чуть быстрее.

«Доходило до конфликтов»

Для легковых автомобилей время пересечения белорусско-польской границы после закрытия пункта пропуска «Бобровники» изменилось ощутимо. По данным сайта Госпогранкомитета на 12.00 понедельника 13 февраля, в очереди в пункте «Брест» находится более 270 легковых автомобилей.

Минчанин Василий (имя изменено) описывает дорогу через пункт пропуска «Брест» — «Тересполь» словом «ужас». Он ехал в Польшу в пятницу 10 февраля. На границе пришлось простоять в общей сложности почти сутки — 20 часов.

— Была большая очередь из машин. Если в пункте «Бобровники» раньше было удобно, потому что там длинная зона ожидания, куда можно заехать и уже комфортно ждать, то в «Тересполе» она меньше, — описывает ситуацию минчанин. — То есть часов шесть мы просто стояли на дороге, где ничего нет и где периодически кто-то «вклинивается», предлагает «купить очередь». Ни фонарей нет, ни туалетов, бездомные просят деньги. Там доходило до конфликтов, дежурила милиция, чтобы это все регулировать.

В зоне ожидания, по его словам, уже есть электронная очередь, можно взять номер и немного отдохнуть, проверяя время от времени в чат-боте свою позицию. Пять часов у Василия ушло на белорусскую границу.

— Поляки же работали, как мне показалось, медленно. Не выглядело, будто они делают это специально, проверяли тоже спокойно, но было ощущение, что там не хватает работников. Раньше прохождение границы в Польшу у меня занимало максимум 8 часов, в этот раз получилось 20. В следующий раз я вряд ли таким способом поеду, — резюмирует наш собеседник.

Еще один собеседник Дмитрий (имя изменено) рассказал, что простоял на белорусско-польской границе как туда, так и обратно по 17 часов:

— С польской стороны полиция и пограничники поддерживают порядок, чтобы никто не влез без очереди. У нас — ГАИ в зависимости от смены. Одни гаишники стараются регулировать, другие говорят, что это не их работа и им плевать, мол, сами разбирайтесь. Но на тех, кто встал без очереди, могут выписать протокол. Я сейчас езжу нечасто, но минимум два раза надо еще ехать в ближайшее время. Вариантов нет в моем случае, Литва или Латвия — это слишком далеко для меня.

У белоруски Людмилы пересечение границы на автомобиле в ночь с 11 на 12 февраля заняло 18 часов. По ее словам, она с такой ситуацией столкнулась впервые:

— Приехали в субботу в 12 часов ночи, а первое движение началось в час. Через полчаса остановились. Следующее движение было только в три часа ночи, потом — в четыре. Очередь не двигалась, дежурила милиция, несколько раз мимо нас ездила их машина. В зону ожидания попали только к 6 утра и до 9 часов там ждали.

Также Людмила отметила медленную работу на польском пропускном пункте: ее машину, как и многие другие, отправили на «рентген» — и там «все тянулось очень долго».

— Кроме того, пограничник на паспортном контроле нагрубил нам на ровном месте. На «рентгене» все будто тянут время. Раньше проезжали без проблем, но через «Бобровники». Ездим мы в Польшу где-то раз в полгода к детям. С такими нервами возвращаться в Беларусь желание отпадает: что туда, что обратно — ужасный стресс и трата времени, — признается Людмила.

Напомним, премьер Польши не исключил закрытия других переходов на границе с Беларусью. «Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках является рост напряженности в отношениях с Беларусью. К Беларуси инструментально относятся россияне и Кремль. Для нас и для Украины и Европы это все более опасное явление», —

заявил Матеуш Моравецкий.

Ранее, в 2021 году, польская сторона из-за миграционного кризиса закрыла пункт пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» («Кузница Белостоцкая»). Еще раньше, в 2020 году, по инициативе польской стороны из-за COVID-19 были закрыты направления «Словатыче — Домачево» и «Половцы — Песчатка».

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