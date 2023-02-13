Польша передала Украине 250 танков Т-72

Польша передала Украине 250 танков Т-727
- 13.02.2023, 18:36
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В будущем страна передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.
Польша уже передала Вооруженным силам Украины 250 советских танков Т-72. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Он отметил, что в будущем Польша передаст 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.
- Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard, - сказал он.
По его словам, Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.
PT-91 Twardy
Польский основной боевой танк третьего поколения основан на лицензионном варианте советского Т-72М1.
Т-72
Основной боевой танк второго поколения разработан в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций.
Leopard 2
Немецкий основной боевой танк третьего поколения. Разработанный компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах, поступил на вооружение в 1979 году на смену предыдущему Leopard 1 в качестве основного танка западногерманских сухопутных войск.