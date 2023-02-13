Генсекретарь НАТО: Режим в Минске не репрезентирует народ Беларуси 2 13.02.2023, 18:45

2,776

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ФОТО: REUTERS/GLEB GARANICH

Белорусскую территорию продолжают использовать для ракетных атак на Украину, отметил Столтенберг.

Журналист «Белсата» Сергей Пелеса на пресс-конференции сказал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что большая часть белoрусского народа не поддерживает агрессию России против Украины, поэтому режим Лукашенко не решил открыто участвовать в агрессии, а только поддерживает ее. И спросил: какова позиция НАТО относительно этого соучастия режима Лукашенко, отделяет ли НАТО политический режим от белoрусского общества?

«Да, потому что мы знаем, что Беларусь – не демократичная, – ответил Столтенберг. – Мы знаем, что режим в Минске не репрезентирует народ Беларуси, потому что мы видели, как выборы были абсолютно поддельны, как выборы не уважали. Так что мы знаем, что люди в Беларуси имеют совсем не такое мнение о войне, как режим».

«Конечно, режим участвует в российской незаконной войне, – продолжил Йенс Столтенберг. – Ведь хоть Беларусь не послала свои собственные войска, они позволили президенту Путину, России, использовать Беларусь как платформу запуска атак против Украины. Вы можете помнить, как в начале войны, когда началось вторжение, силы пришли с севера, из Беларуси, планировали взять Киев».

Белорусскую территорию продолжают использовать для ракетных атак на Украину, отметил Столтенберг. В 2022 году с территории и воздушного пространства Беларуси российские войска неоднократно запускали ракеты по украинским городам.

Российские самолеты, способные запускать ракеты по Украине, летают над Беларусью чуть ли не ежедневно – и в любой день могут возобновить обстрелы.

Столтенберг также упомянул совместные учения белорусских и российских войск на территории Беларуси – это вызов для украинцев, сказал он. Украинские и западные аналитики обращали внимание на эти учения, но пока не видели формирования новой ударной группировки, способной серьезно угрожать Киеву.

«Белорусский режим не должен быть соучастником, не должен поддерживать незаконную российскую войну, – резюмировал Столтенберг. – Это является нарушением международного права. И это то, что Беларусь, конечно, должна осуждать».

Лукашенко тем временем открыто признавал соучастие Беларуси в российском нападении на Украину, даже называл себя соагрессором – шутил над тем, кто из них с Путиным более вреден и токсичен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».