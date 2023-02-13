В Румынии произошло сильное землетрясение2
- 13.02.2023, 18:48
- 6,224
Толчки ощущались в еще четырех странах.
В понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.
Эпицентр землетрясения находился в Крайове, Румыния, в 12 км к северо-западу от города Тыргу-Зиу. Этот город расположен на юго-западе Румынии в провинции Валахия.
Землетрясение ощущалось в Белграде, а также во Вршаце. В результате землетрясения никто не пострадал.
#Earthquake (#cutremur) possibly felt 30 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 13, 2023
📱https://t.co/LBaVNedgF9
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t