В Румынии произошло сильное землетрясение 2 13.02.2023, 18:48

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Толчки ощущались в еще четырех странах.

В понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в Крайове, Румыния, в 12 км к северо-западу от города Тыргу-Зиу. Этот город расположен на юго-западе Румынии в провинции Валахия.

Землетрясение ощущалось в Белграде, а также во Вршаце. В результате землетрясения никто не пострадал.

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