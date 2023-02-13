В ФСЗН заметно выросла задолженность нанимателей по страховым взносам 13.02.2023, 19:07

Чем это грозит работникам.

В Беларуси существенно выросла задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по взносам в бюджет ФСЗН. На начало этого года она составила 14,8 млн рублей. Эта сумма на 8,6 млн рублей больше, чем годом ранее, пишет «Зеркало».

Речь идет про задолженность на 1 января этого года. На момент выхода этого текста некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а другие — нарастить. В число должников попали те, кто задолжал больше 100 рублей.

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тыс. работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тыс. работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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