В РФ засекретили данные, по которым журналисты узнали об онкологии у Путина 13.02.2023, 19:11

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Данные исчезли не ранее сентября 2022 года.

Российский диктатор Владимир Путин наблюдается у врача-онколога. Однако в РФ засекретили данные, подтверждающие это.

Об этом сообщает «Настоящее время».

По данным на сайте госзакупок Центральной клинической больницы, которая находится в ведении Управления делами президента РФ, журналистам удалось установить, что Путин наблюдается у онколога.

Известно, что врачи Центральной клинической больницы регулярно сопровождают Путна в поездках. По данным госзакупок, чаще всего с диктатором ездят хирург — специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. При этом в разных поездках его сопровождали от шести до 13 специалистов.

Однако уже осенью 2022 года данные об этом исчезли из публичного доступа. Если зайти на сайт госзакупок документы невозможно найти из-за поисковой строки. А вот если перейти на страницу отображается сообщение, что информация о контракте не должна быть размещена на сайте.

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