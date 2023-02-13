закрыть
13 февраля 2023, понедельник, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В РФ засекретили данные, по которым журналисты узнали об онкологии у Путина

  • 13.02.2023, 19:11
  • 1,284
В РФ засекретили данные, по которым журналисты узнали об онкологии у Путина

Данные исчезли не ранее сентября 2022 года.

Российский диктатор Владимир Путин наблюдается у врача-онколога. Однако в РФ засекретили данные, подтверждающие это.

Об этом сообщает «Настоящее время».

По данным на сайте госзакупок Центральной клинической больницы, которая находится в ведении Управления делами президента РФ, журналистам удалось установить, что Путин наблюдается у онколога.

Известно, что врачи Центральной клинической больницы регулярно сопровождают Путна в поездках. По данным госзакупок, чаще всего с диктатором ездят хирург — специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. При этом в разных поездках его сопровождали от шести до 13 специалистов.

Однако уже осенью 2022 года данные об этом исчезли из публичного доступа. Если зайти на сайт госзакупок документы невозможно найти из-за поисковой строки. А вот если перейти на страницу отображается сообщение, что информация о контракте не должна быть размещена на сайте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев