Комитет госконтроля закрыл еще один частный мясокомбинат 2 13.02.2023, 19:19

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Седьмой за последние четыре месяца.

За грубые нарушения приостановлена деятельность частного мясоперерабатывающего предприятия в Белыничском районе Могилевской области. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля. С октября прошлого года ведомство приостановило работу уже семи таких предприятий.

«На ООО „Царь мясо“ в Белыничском районе выявлены многочисленные факты несоблюдения ветеринарно-санитарных и санитарных требований к качеству и безопасности продовольственной продукции: не соблюдалась поточность технологических операций, не выполнялась программа производственного контроля, допускалось пересечение потоков сырья и готовой продукции и другое», — говорится в сообщении КГК.

В КГК отметили, что с октября 2022 года проверено более 20 частных мясоперерабатывающих предприятий Беларуси. За грубейшие нарушения законодательства приостановлена работа 7 из них. За многочисленные нарушения исключены из реестра производителей Республики Беларусь более 50 коммерческих организаций.

Напомним, в конце декабря КГК приостановил деятельность ООО «Мясокомбинат № 5» в Оршанском районе. В ведомстве отметили, что в ходе проверки частного мясокомбината выявились «грубейшие нарушения ветеринарного законодательства».

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