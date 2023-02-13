Ученый рассказал, сколько землетрясений в год происходит в Беларуси 13.02.2023, 19:38

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Белорусы их не ощущают.

В Центре геофизического мониторинга НАН сообщили, сколько землетрясений происходит ежегодно в Беларуси, пишет БелТА.

Ученые отметили, что сейсмологические наблюдения в Беларуси ведут с 1965 года. И с тех пор в Беларуси эксперты довольно часто фиксируют землетрясения, происходящие на территории республики.

- В отдельные годы число землетрясений доходит до 100,- прокомментировал доктор физико-математических наук Аркадий Аронов.

При этом ученый пояснил, что в основном все землетрясения, происходящие на территории Беларуси, очень слабые и не носят разрушительного характера. Поэтому белорусы их даже и не ощущают.

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