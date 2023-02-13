В грузинском Батуми на набережной взорвалась мина 2 13.02.2023, 19:45

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Видео.

В городе Батуми в Грузии очевидцы засняли взрыв мины на набережной. Об этом сообщил канал «Рустави 2» 13 февраля.

Взрыв произошел примерно в 25 метрах от берега. По имеющейся информации, взорвалась морская мина. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте присутствуют представители МВД.

Видео опубликовал Николай Левшиц в своем Telegram-канале о Грузии. По данным канала, эхо взрыва слышалось во многих районах города.

Канал NEWS.ru также опубликовал видео, на одном из которых предмет, похожий на мину, качается в волнах. Человек, который ведет съемку, обсуждает с девушкой, также находящейся за кадром, что это может быть мина, коряга или какой-нибудь буй. На другом видео на берегу стоит машина полиции.

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