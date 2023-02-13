Лидер украинской «Зари» пережил инфаркт на тренировке: сердце футболиста останавливалось трижды 13.02.2023, 20:12

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Олег Данченко

Врачи сумели реанимировать защитника.

На тренировочном сборах луганской «Зари» в Турции едва не случилось несчастье. Медикам пришлось спасать жизнь защитника Олега Данченко.

Об этом сообщает «Футбол 2.0».

Накануне 28-летний украинец пережил инфаркт во время тренировки. Врачи сумели реанимировать защитника и отправили его в больницу.

По данным ТаТоТаке, Данченко пережил клиническую смерть. В течение непродолжительного времени его сердце останавливалось трижды. Спасла украинского футболиста счастливая случайность. Рядом с тренировочным полем «Зари» проходил семинар Австрийского футбольного союза, в котором принимали участие медики с дефибриллятором.

Данченко воспитывался в структуре запорожского «Металлурга», а на профессиональном уровне дебютировал в составе хмельницкого «Динамо» в сезоне 2010/11. Позже выступал в «Черноморце» и «Шахтере», а уже после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей уехал играть в Россию.

Зимой 2021 года Данченко за 1 млн евро выкупил греческий АЕК. На Балканах провел 11 матчей во всех турнирах и перебрался в «Зарю» на правах аренды. По итогам первого круга УПЛ сезона 2022/23 болельщики луганцев выбрали его лучшим игроком команды.

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