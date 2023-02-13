Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян под Бахмутом

Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян под Бахмутом1
- 13.02.2023, 20:36
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Украинские защитники в окрестностях города-крепости Бахмута уничтожили российский гранатомет и группу захватчиков.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники сообщают, что россияне начали обстреливать позиции украинских защитников в окрестностях Бахмута из гранатомета СПГ. В ответ на это наши защитники открыли огонь из минометов и уничтожили вражеский гранатомет вместе с тремя захватчиками.
«Не менее эффективно они отработали по штурмовикам, которые ночью пытались подобраться к нашим позициям. Аэроразведка с помощью дрона с тепловизором обнаружила захватчиков за сооружениями. Несколько десятков мин минуснули 5 россиян, еще 7 ранили», - сообщили в Госпогранслужбе.