Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян под Бахмутом 1 13.02.2023, 20:36

Видео.

Украинские защитники в окрестностях города-крепости Бахмута уничтожили российский гранатомет и группу захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники сообщают, что россияне начали обстреливать позиции украинских защитников в окрестностях Бахмута из гранатомета СПГ. В ответ на это наши защитники открыли огонь из минометов и уничтожили вражеский гранатомет вместе с тремя захватчиками.

«Не менее эффективно они отработали по штурмовикам, которые ночью пытались подобраться к нашим позициям. Аэроразведка с помощью дрона с тепловизором обнаружила захватчиков за сооружениями. Несколько десятков мин минуснули 5 россиян, еще 7 ранили», - сообщили в Госпогранслужбе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».