«Ржавый мост» через Свислочь в Минске снова закрыли 2 13.02.2023, 20:54

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Что случилось?

Уже несколько недель читатели CityDog.io сообщали в редакцию, что «ржавый мост» через Свислочь снова закрыт. Издание проверило — действительно оказалось так.

Возведение моста от Зыбицкой до бывшей второй городской больницы было запланировано в рамках застройки отеля Hilton, который появился на месте бывшей больницы в стенах Троицкого монастыря базилианок.

На этапе проектирования компанией Varabyeu Partners к этому мосту сразу приклеилось название «ржавый»: ограждение выполнено из кортеновой стали, цвет которой напоминает ржавчину. На самом же деле материал не старый, и, как рассказывали специалисты, его должны покрыть специальным составом, благодаря которому сталь не будет подвергаться коррозии, а конструкции из нее не будут оставлять разводов и подтеков.

Открыли мост в середине октября прошлого года и спустя несколько дней проход по нему почему-то закрыли. Через месяц в официальном твиттер-аккаунте администрации Центрального района Минска решили объяснить, что же случилось. По словам властей, мост перекрыли на время строительно-монтажных работ «по устройству навесной конструкции», которые должны были закончить к 25 ноября.

Потом мост работал еще какое-то время, но теперь сообщают, что проход по нему снова закрыт — опять без официального объяснения причин.

На этот раз выяснилось, что власти очередной раз закрыли мост из-за стройки гостиницы. Закрыли, правда, так, что горожане спокойно убирали ограждение, чтобы пройти на другой берег. Хотя делать это небезопасно, в районе стройки установлены строительные краны и постоянно ведутся работы. Да и та самая «навесная конструкция», из-за установки которой мост закрыли в первый раз, выглядит довольно устрашающе.

Никаких предупреждающих надписей об опасности или сроках проведения работ на их месте замечено не было. Как и контактной информации о том, кто эту стройку контролирует.