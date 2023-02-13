Подешевевший газ позволит Европе избежать рецессии 13.02.2023, 21:05

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С августовского пика цена упала почти в семь раз.

Падение цены газа почти в семь раз с августовского пика, замедление инфляции, финансовая помощь правительств и потребительские расходы, сохраняющиеся благодаря этому на достаточно высоком уровне, обеспечат европейским странам более высокие темпы экономического роста, чем считалось еще недавно. В результате Евросоюз (в который входят 27 стран) и еврозона (20 стран) избегнут сокращения ВВП в течение двух кварталов подряд, что считается технической рецессией.

Еще в ноябре Еврокомиссия считала ее возможной, а по итогам всего 2023 г. ожидала роста всего на 0,3%. Сегодня ЕК опубликовала обновленный прогноз, повысив его до 0,9% для еврозоны и до 0,8% – для всего Евросоюза. В прошлом году рост в обоих случаях составил 3,5%.

В ЕС экономический спад ожидается лишь в одной стране – Швеции (в основном из-за падения на рынке жилья). Но и там ситуация улучшается: сегодня власти Швеции снизили риск отключений электричества с «реального» до «низкого». Это стало еще одним свидетельством того, что охвативший в прошлом году Европу энергетический кризис постепенно проходит – по крайней мере, эта зима заканчивается без потрясений.

Еврокомиссия пишет в отчете:

«Почти через год после того, как Россия начала захватническую войну против Украины, экономика ЕС находится в лучшем положении, чем ожидалось еще осенью. Пик инфляции, похоже, пройден, и благоприятное развитие событий на рынках энергоресурсов указывает на ее дальнейшее сильное замедление.

Рост потребительских цен в ЕС, по новому прогнозу Еврокомиссии, составит в этом году 6,4% против 9,2% в 2022 г., а в еврозоне – 5,6% против 8,4%”.

Европейские хранилища сейчас заполнены на 66,5%, по данным Gas Infrastructure Europe, это гораздо выше показателей последних 10 лет. Помогла и необычно теплая погода: 2023 г. стал для января третьим самым жарким в истории наблюдений, по данным Службы изменения климата программы «Коперник». В результате к концу отопительного сезона (заканчивается в марте) в хранилищах будет около 59% газа – вдвое больше, чем год назад, ожидает Morgan Stanley. Он снизил прогноз цены на III квартал, когда идет наиболее активная закачка газа в хранилища, до 48 евро/МВт ч ($539 за 1000 кубометров); месяц назад банк ждал 64 евро.

К концу этого года Италия может полностью перестать покупать российский газ, сказал газете Il Messaggero министр промышленности страны Адольфо Урсо. А со следующего года, по его словам, Италия начнет поставлять топливо другим странам Европы и станет газовым хабом, в том числе благодаря увеличению вдове поставок из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу.

Ситуация на энергетическом рынке Европы улучшилась в том числе из-за того, что в последнее время возобновили работу несколько реакторов во Франции. В прошлом году проблемы в ядерной энергетики страны, вызванные необходимостью проводить внеплановый ремонт многих реакторов, наложились на газовый кризис.

Кроме того, 12 февраля начал первые отгрузки газа из своих хранилищ Freeport LNG, один из крупнейших в США экспортных СПГ-терминалов, который был закрыт с июня из-за пожара. Информированные источники сообщили S&P Global, что вскоре терминал возобновит работы по сжижению газа. «Ожидаемое возобновление поставок из Freeport продолжает усиливать "медвежьи" настроения на рынке СПГ и толкать вниз цены на мировом газовом рынке», – указывают аналитики S&P.

Газ в Европе (фьючерс Dutch TTF) с конца января торгуется ниже 60 евро/МВт ч, в понедельник цена опускалась до 51,45 евро ($578 за 1000 кубометров).

Впрочем, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил: «Лучше, чем ожидалось, не означает хорошо». Европу все еще ждет сложный период, поскольку темпы роста экономики упали по сравнению с 2022 г., а инфляция замедляется недостаточно быстро.

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