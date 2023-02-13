NASA показало фото самой большой спиральной галактики 1 13.02.2023, 21:16

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Она простирается на целых 522 тысячи световых лет.

NASA показало снимок галактики NGC 6872, которая является крупнейшей из известных спиральных галактик во Вселенной. Как сообщает Space.com, объект простирается на целых 522 тысячи световых лет.

NGC 6872 – это спиральная галактика с перемычкой, но внешне она отличается от нашего Млечного Пути. Галактика обладает двумя длинными звездными «отростками», которые исходят из ее противоположных концов.

По-настоящему же впечатляющей NGC 6872 делают ее размеры – она является самой большой спиральной галактикой, известной на данный момент. Она в пять раз больше, чем Млечный Путь.

Получить ее изображение удалось, скомбинировав снимки трех телескопов: Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, телескопа «Спитцер» и GALEX. Благодаря этому галактику можно увидеть в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах.

NGC 6872 находится на расстоянии 212 миллионов световых лет от Земли. Ученые считают, что ее вытянутая форма обусловлена взаимодействием с соседней дисковой галактикой IC4970, масса которой составляет всего одну пятую от массы гиганта.

Обычно такие галактические взаимодействия приводят к слиянию. Но в данном конкретном случае они, похоже, создадут новую галактику.

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