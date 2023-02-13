Через Беларусь в Россию нелегально шла рыба неизвестного происхождения 6 13.02.2023, 21:29

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иллюстрационное фото

Рыба была ввезена под видом продукции Фарерских островов.

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения. Рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбной продукции.

«Служба адресовала белорусским коллегам просьбу прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающей на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции», — добавили в российской ведомстве.

Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону и министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии о факте таких поставок.

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