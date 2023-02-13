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Через Беларусь в Россию нелегально шла рыба неизвестного происхождения

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  • 13.02.2023, 21:29
  • 2,792
Через Беларусь в Россию нелегально шла рыба неизвестного происхождения
иллюстрационное фото

Рыба была ввезена под видом продукции Фарерских островов.

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения. Рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбной продукции.

«Служба адресовала белорусским коллегам просьбу прекратить оформление в адреса российских получателей ветеринарных сертификатов на рыбопродукцию, поступающей на территорию республики с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции», — добавили в российской ведомстве.

Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону и министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии о факте таких поставок.

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