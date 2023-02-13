В Украине тренируются противостоять диверсантам из Беларуси 13.02.2023, 21:41

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Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные учения в граничащих с Беларусью районах Ровенской области. Как сообщила пресс-служба ведомства, они проводились в условиях максимально приближенных к реальным. Были задействованы военная и специальная техника, в том числе беспилотные летательные аппараты.

В учениях участвовали сотрудники СБУ, вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.

— По легенде, «диверсанты», переодетые в гражданское, тайно проникли на территорию региона и захватили здание городского совета в райцентре у белорусской границы, взяли в заложники всех работников. Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить заложников сотрудничать и перестроить работу горсовета в пользу страны-агрессора, — рассказала пресс-служба СБУ.

Представители силовых ведомств провели штурм и освободили «заложников».

Напомним, Ровенская область Украины граничит с Брестской областью. Протяженность границы составляет 218 километров, преимущественно это непроходимые леса и болота. Но в доступных местах украинская сторона возводит защитные сооружения. Единственный в Ровенской области международный автомобильный пункт пропуска в Городище закрыт, с началом войны здесь значительно усилили контроль: оборудовали противотанковыми рвами и ежами, заминировали дороги. Украинские военные говорят, что врага, если он решит тут вновь идти на Украину, поджидают и другие ловушки.

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