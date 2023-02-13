Германия призвала своих граждан покинуть Беларусь 6 13.02.2023, 21:53

2,830

Ранее с такими обращениями выступили Франция и Канада.

Германия вслед за Францией и Канадой обновила рекомендацию своим гражданам покинуть Беларусь.

Обновления рекомендаций внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Канады связаны в том числе с закрытием пункта пропуска «Берестовица-Бобровники» на белорусско-польской границе.

В релизах подчеркивается информация о его закрытии, а поскольку воздушное сообщение между Беларусью и странами ЕС прекращено, то для иностранцев (впрочем как и для белорусов), которые хотят выехать в Польшу, остается только одно «окно» — через пункт пропуска «Брест-Тересполь», в котором сейчас наблюдается напряженная обстановка.

МИД Германии 13 февраля обновил свою рекомендацию, выданную 3 марта 2022 года после начала российского вторжения в Украину, с предостережением от посещения Беларуси.

«Все погранпереходы с Украиной и пограничный переход „Кузница-Брузги“ с Польшей закрыты. Пограничный переход „Бобровники-Берестовица“ с Польшей закрыт с 10 февраля 2023 года, с 12.00 по местному времени. Нельзя исключать дальнейшее краткосрочное закрытие [других пунктов пропуска]. Возможны дополнительные меры контроля на пограничных переходах с Литвой, Польшей и Латвией», — говорится в сообщении.

Ранее 13 февраля свою рекомендацию немедленно покинуть Беларусь опубликовал МИД Франции и Канады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».