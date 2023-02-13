Залужный: Победа Украины — это создание условий, когда РФ никогда в будущем не сможет напасть 13.02.2023, 22:04

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ поделился своим видением будущей победы Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился своим видением будущей победы Украины с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

«Накануне заседание контактной группы по обороне в формате Рамштайн провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи», — написал Залужный в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что обсудил с Каволи вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Он также поделился оценками оперативной обстановки на фронте и планами по дальнейшим действиям ВСУ.

«Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство», — отметил Залужный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».