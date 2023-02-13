В Беларуси врача приговорили к шести годам колонии по шести статьям 2 13.02.2023, 22:09

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В том числе – об оскорблении Лукашенко.

Гродненский областной суд приговорил 57-летнего врача из Сморгони Евгения Бужинского к шести годам колонии из-за комментариев в интернете, передает волонтерская инициатива MAYDAY.

Бужинского признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси. Медика обвиняли в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), оскорблении Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), угрозах в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК) и клевете в отношении президента (часть 2 статьи 367 УК).

Помимо тюремного срока, мужчине назначили штраф в 50 базовых величин ($732).

Ранее гособвинение запрашивало для Бужинского наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет. По данным правозащитников, мужчину судили из-за комментариев в интернете, где он якобы критиковал Александра Лукашенко.

В декабре прошлого года КГБ Беларуси внес врача в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Бужинского задержали 9 июня 2022 года. В тот день силовики пришли к нему на работу, однако на рабочем месте медика не оказалось – мужчина ушел на обеденный перерыв домой. После этого мужчину, по данным правозащитников, задержали по адресу проживания, предварительно перевернув всю квартиру.

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