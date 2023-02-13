В ВСУ опровергли заявление оккупантов о захвате поселка под Бахмутом 1 13.02.2023, 22:23

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Раннее россияне заявили о захвате поселка Красная Гора.

В Вооруженных Силах Украины опровергли заявление россиян о захвате поселка Красная Гора в Бахмутском районе. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

«Информация о том, что россияне взяли Красную Гору, не соответствует действительности. Там продолжаются бои. Мы держим ситуацию под контролем», – заявил Череватый.

Он добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России.

«На Бахмутском направлении противник совершил 85 атак, было 33 боя. В районе города Бахмута было 25 атак и 19 боевых столкновений», – сказал спикер ВСУ CNN.

Череватый подчеркнул, что у ВСУ есть возможность поставлять в Бахмут оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых.

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