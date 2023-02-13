В Барановичском районе водитель KIA врезался в «торчащий» полуприцеп съехавшей в кювет фуры 13.02.2023, 22:53

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Два человека в больнице.

Водитель автомобиля KIA, увидев, что фура перед ним съехала в кювет, не сбросил скорость и врезался в «торчащий» на дороге полуприцеп. Двух пассажиров легкового автомобиля с травмами госпитализировали, сообщает ГАИ Брестской области.

Сегодня, 13 февраля около 6 часов утра, 31-летний житель Слонимского района управлял грузовым автомобилем Scania с полуприцепом Schmitz и двигался по дороге Р-99 (Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно).

По предварительной информации, на 38-м километре он не справился с управлением и съехал в кювет. В это время двигавшийся позади фуры водитель KIA не сбросил скорость и врезался в «торчащий» на дороге после съезда фуры в кювет полуприцеп.

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля, 60-летний мужчина и 63-летняя женщина, получили травмы и госпитализированы. Проводится проверка.

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