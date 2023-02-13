В России произошел взрыв на газопроводе 8 13.02.2023, 22:56

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Видеофакт.

В России в понедельник, 13 февраля, произошел взрыв на резервной нити подводного участка газопровода Ухта – Торжок через Волгу в Ярославской области (примерно в 200 км к северу от Москвы). Об этом сообщил местный губернатор Михаил Евраев.

«По информации МЧС по Ярославской области, вблизи населенного пункта Рипы Мышкинского района произошел разрыв газопровода с возгоранием. В настоящее время горение полностью ликвидировано. Подача газа прекращена. Угрозы для населения нет», – рассказал он местному изданию «ЯрНовости».

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что на месте взрыва поднялся огромный столб огня.

Газопровод Ухта – Торжок предназначен для транспортировки природного газа с полуострова Ямал до Северного потока объемом 45 млрд куб. м в год.

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