В США бездомный на грузовике наехал на прохожих
- 14.02.2023, 1:03
Есть пострадавшие, в том числе в критическом состоянии.
13 февраля в районе Бруклина американского города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) грузовик, за рулем которого был 62-летний мужчина, на большой скорости выехал на тротуар, в результате чего пострадали восемь человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал ABC7NY.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 62-летний бездомный, который, возможно, жил в том же грузовике.
Известно, что людей он сбил в нескольких местах Нью-Йорка, среди пострадавших также есть мужчины, которые ехали на мопедах.
Телеканал опубликовал видео одного из эпизодов езды грузовика по Нью-Йорку.
Стражи порядка рассказали, что когда они попытались остановить грузовик, водитель крикнул: «стреляйте в меня, я не остановлюсь» и заявил, что хочет умереть. После этого поехал дальше.
Полиция задержала подозреваемого и обыскала машину, не найдя ничего подозрительного.
Выяснилось, что грузовик был взят в аренду в январе в штате Флорида.