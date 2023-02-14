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В США бездомный на грузовике наехал на прохожих

  • 14.02.2023, 1:03
В США бездомный на грузовике наехал на прохожих

Есть пострадавшие, в том числе в критическом состоянии.

13 февраля в районе Бруклина американского города Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) грузовик, за рулем которого был 62-летний мужчина, на большой скорости выехал на тротуар, в результате чего пострадали восемь человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал ABC7NY.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 62-летний бездомный, который, возможно, жил в том же грузовике.

Известно, что людей он сбил в нескольких местах Нью-Йорка, среди пострадавших также есть мужчины, которые ехали на мопедах.

Телеканал опубликовал видео одного из эпизодов езды грузовика по Нью-Йорку.

Стражи порядка рассказали, что когда они попытались остановить грузовик, водитель крикнул: «стреляйте в меня, я не остановлюсь» и заявил, что хочет умереть. После этого поехал дальше.

Полиция задержала подозреваемого и обыскала машину, не найдя ничего подозрительного.

Выяснилось, что грузовик был взят в аренду в январе в штате Флорида.

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