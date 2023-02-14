ВСУ подбили Су-24, на котором Пригожин совершал вылет в Бахмут 14.02.2023, 2:17

Евгений Пригожин

Об этом рассказал сам основатель ЧВК «Вагнера».

Самолет Су-24, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произвел боевой вылет 6 февраля, был подбит украинской ПВО, однако пилоту «чудом» удалось приземлить горящую машину. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина со ссылкой на его заявление.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — заявил Пригожин в ответ на вопрос о сбитом над Бахмутом самолете.

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