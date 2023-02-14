Зеленский провел заседание Ставки 14.02.2023, 5:06

Владимир Зеленский

Обсуждали защиту востока и юга Украины.

Сегодня, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений была военная ситуация на востоке.

«Провел Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганской области, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание - к поставкам оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости», - рассказал Зеленский.

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