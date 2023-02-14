Мнение: ВСУ готовят «ответку» из-за прилетов с территории Беларуси 4 14.02.2023, 8:05

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Своими гражданами никто рисковать не хочет.

Ряд стран рекомендовал своим гражданам покинуть территорию, контролируемую хунтой, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Что бы это значило? Каждый, конечно, свои риски оценивает самостоятельно, но есть определенные обстоятельства, общие для всех.

Украина ожидает в ближайшие две недели массированные удары по своей территории. Основу ударной волны составят дистанционные средства поражения: ракетные удары с земли, моря и воздуха, а также дроны и дальнобойная артиллерия.

Атаки с территории России не обсуждаются, с территории хунты – под вопросом. Но это как раз та ситуация, когда синепалый синегуб не контролирует кнопку, а поэтому риск есть, и достаточно высокий.

Если с территории хунты будут прилеты, последуют ответные меры. Своими гражданами никто рисковать не хочет.

С учетом «ошибок могилизации» хунта провела сверку учетных данных, понизила критерии годности, сейчас проводит военные сборы «для тех, кто не держал оружие в руках». Ник сообщает, что аккуратно начали инспектировать бомбоубежища.

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