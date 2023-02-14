«Рота под замес попала, человек 40 осталось»1
- 14.02.2023, 8:08
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Оккупант рассказал жене о прорыве ВСУ под Сватово.
Российский оккупант рассказал жене о прорыве ВСУ под Сватово. Исходя из разговора, он и еще 10 человек на танках должны направиться на подкрепление роте, «попавшей под замес».
Исходя из перехвата, опубликованного в Telegram-канале ГУР Минобороны, россиян на указанном участке осталось 30-40 человек.
Военный рассказал супруге, что его роте дали полчаса, после чего она должна отправиться на подкрепление. По словам оккупанта, им до указанного места нужно добираться не менее часа через болото и лес.