«Рота под замес попала, человек 40 осталось» 1 14.02.2023, 8:08

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Оккупант рассказал жене о прорыве ВСУ под Сватово.

Российский оккупант рассказал жене о прорыве ВСУ под Сватово. Исходя из разговора, он и еще 10 человек на танках должны направиться на подкрепление роте, «попавшей под замес».

Исходя из перехвата, опубликованного в Telegram-канале ГУР Минобороны, россиян на указанном участке осталось 30-40 человек.

Военный рассказал супруге, что его роте дали полчаса, после чего она должна отправиться на подкрепление. По словам оккупанта, им до указанного места нужно добираться не менее часа через болото и лес.

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