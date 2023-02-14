«Вопрос времени, когда Лукашенко будет висеть на виселице» 7 14.02.2023, 8:21

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фото: ТАСС

Украинский политолог считает, что судьба диктатора предрешена.

Украинский политолог Николай Давидюк выразил мнение, что у Лукашенко нет ни сил, ни средств пойти против Путина. Об этом он рассказал «24 Каналу».

По мнению политолога, главу МИД Беларуси Владимира Макея убили, чтобы «отрезать западный вектор для Лукашенко».

«Россия намекнула диктатору, мол, твои попытки искать поле для маневра ограничиваются»,

– заметил он.

По его словам, Лукашенко сейчас выпрашивает звонок президента Украины. Но этого звонка не будет.

«Лукашенко пытается имитировать, что он хочет не нападать, что он сдерживает агрессора. Он пытается «продать» то, что он якобы предоставляет территорию Россия для наступления и обучения военных, но не атакует Украину», – отметил политолог.

Однако он отметил, что «мы знаем: белорусы были в Буче, в Ирпене и все это зафиксировано».

«Сейчас есть возможность сделать из Беларуси Италию при нацистской Германии, но не надо переоценивать Лукашенко и считать, что он пошел на какие-то согласования. Каждый раз, когда он сближался с Западом, обманывал и «кидал», – подчеркнул Давидюк.

Он напомнил, что Лукашенко также «кинул» Украину, хотя обещал, что из Беларуси поедут только тракторы, а не танки.

«А из Беларуси в Украину поехали танки. Убийства и зверства в Буче – это тоже ответственность самого Лукашенко. И то, что он будет висеть на виселице, это вопрос времени», – подчеркнул он.

Политолог считает, что Беларусь сейчас важна с точки зрения атаки оккупантов на Польшу, потому что от границы Беларуси и до Варшавы – 200 километров.

«И для нас это тоже угроза, потому что Польша наш стратегический союзник», – добавил Николай Давидюк.

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