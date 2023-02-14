«Принес в банк $11 000, из них тысячу не взяли» 4 14.02.2023, 8:31

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Журналисты попытались обменять поврежденные купюры.

Доллары кажутся безопасным убежищем, пока с ними не случится что-нибудь обидное. Если раньше был вариант с инкассо, когда поврежденные доллары можно было поменять с комиссией, то теперь возможности сократились. Что тогда делать? Разбирался onliner.by.

«В банке сказали, что работают только с хорошими купюрами».

— В последнее время многие банки отказываются принимать наличные доллары, которые не подходят под какие-то их внутренние нормативы: то арабский штампик стоит, то немного залито (менее 5%)… Вероятно, это связано с санкциями, что у банков больше нет возможности менять подобные купюры, и они перестраховываются, — говорит наш читатель по имени Дмитрий. — Еще можно понять ситуацию, когда снимаешь наличные в одном банке, а потом пытаешься положить на счет в другом: разные банки, разные стандарты и ресурсы, окей. Но иногда доходит до полного абсурда: сняли деньги в одном отделении одного банка, а в другом отделении того же банка их не приняли.

Совсем непонятно, какими правами в данной ситуации обладает обычный гражданин. Какие у нас есть варианты защитить себя? Не у всех есть возможность съездить за границу и потратить «не такие» купюры.

У Дмитрия были две истории с поврежденными купюрами. В первом случае из $11 000, которые нужно было положить на счет, почти тысячу банк принимать не захотел. Там сослались на различные причины: у части были круглые штампы из ОАЭ, часть, по словам кассира, была с пятнами от залития. Позже остаток удалось разменять в трех других банках.

Вторая ситуация: наличные сняты в одном банке, купюроприемник другого банка отказался взять $400.

— На первый взгляд вообще никаких признаков повреждений не было. Если смотреть на просвет, то были видны мелкие дырочки на купюрах — вероятно, причина могла быть в этом, — предполагает мужчина.

В конце концов купюры без проблем взяли в другом банке. Итог: все удалось обменять, но непонятно, как решать вопрос цивилизованно, говорит Дмитрий.

Вдруг накажут кассира, который взял поврежденную валюту? Может, надо переписывать серийные номера?

— Раньше была возможность обмена подобных купюр в кассах банка, если я не ошибаюсь, но сейчас мне в данной услуге отказали: мол, они в принципе работают только с хорошими купюрами, и все тут.

«$100 попали в шредер» и другие проблемы

Залитие водой, штампы и дырочки — это еще не все причины, из-за которых банки могут не взять валюту.

У читательницы Юлии было $100, а потом банкнота случайно попала в шредер (да, так бывает). Теперь ее остатки лежат в конверте как напоминание о самом быстром способе избавления от денег.

Но обычно повреждения намного прозаичнее, несколько их видов можно найти даже в одной заначке. Например, купюру с оторвавшимся уголком:

А тут ветхость банкноты видна невооруженным глазом. Хорошо, что в руках пока не рассыпается. Такую мелочь дали несколько лет назад по чеку Tax Free в отделении банка в австрийском аэропорту:

Заклеена скотчем, потому что порвалась. «Долгое время лежала просто порванная, потом пришла идея заклеить скотчем. Почему с двух сторон? Показалось, что так надежнее», — вот жизненный цикл этой банкноты. А так вообще можно было? (Потерпите, сейчас понесем все в банк.)

Купюру с темными пятнами дали в банке при обмене. С тех пор она просто лежала дома.

Банкнота с мятой текстурой. Может, побывала в стиралке?

Работники банков вообще не удивились такой купюре. Похоже, была в огне — ну а что тут такого.

Самыми уязвимыми выглядят небольшие номиналы, именно на них нашлись повреждения. Добавляем случайную сотку и идем проверять купюры в банке. Мы ничего не теряем, кроме своего времени, в худшем случае поврежденные банкноты просто не возьмут.

Что примут в обменнике?

В первом же отделении без вопросов готовы разменять сотню и очень мятые $5. Остальные кассир возвращает с терпеливыми и подробными пояснениями: одна купюра заклеена скотчем, другая ветхая, третья подожженная, на четвертой видны темные пятна…

Купюру в $20, кстати, не взяли не из-за оторванного уголка, а потому что она светилась на детекторе валют. Хотя по виду не скажешь, что у нее мог быть контакт с водой.

Во втором обменнике каждую купюру все так же просвечивают и указывают на все повреждения, то есть и тут от кассира ничего не спряталось. Но правила банка разрешают принимать такие банкноты.

В итоге на руках остается один доллар с обгоревшим уголком.

В трех других обменниках его не взяли. На следующий день в четырех разных банках тоже сказали, что не принимают такие купюры. Все, что смогли посоветовать работники банков, — это ехать с этой банкнотой за границу.

Один потерянный доллар — не страшно, а что насчет серьезных сумм? Что все-таки делать с поврежденными долларами? Спросили в «Альфа-Банке».

— Совет первый и самый действенный: если вам не нужны наличные, лучше хранить деньги в банке — депозит для долгих сбережений или банковская карта, если деньги могут понадобиться в ближайшее время.

— Почему банк не может заменить такие купюры, ведь они оригинальные?

— Замена таких купюр — это отдельная услуга, называется она инкассо иностранной валюты. В «Альфа-Банке» на инкассо можно сдать только белорусские рубли.

В последнее время ситуация с заменой валюты обострилась из-за санкций, ведь испорченную купюру банк направляет эмитенту: доллары — в США, евро — в Европейский центробанк.

— Можно ли просить выписку с серийными номерами и дефектами?

— Едва ли это поможет. Клиент покупает банкноту в отделении и уже дома заливает или стирает ее. Это никто не проконтролирует, поэтому требовать от банка дополнительной ответственности несправедливо.

Наши кассиры подробно осматривают каждую купюру на специальном оборудовании — это стандарт. Плюс ко всему деньги хранятся в особых условиях, которые гарантируют защиту от плесени и воздействия негативных факторов.

Все банкноты боятся влаги: буквально капля дождя, герметичный пакет — и через месяц у вас на руках неплатежная валюта с плесенью.

Тот же доллар на 70% состоит из хлопка — питательной среды для грибков. Плесень может повредить защитный слой, и тогда проверить подлинность станет сложно. Стиральный порошок действует так же, поэтому банкнота после стирки становится похожа на подделку.

Если купюра пострадала минимально (оторвался уголок, где-то есть минимальные повреждения) и номинал ее небольшой, банк может ее обменять.

Раньше иностранную валюту с повреждениями можно было сдать на инкассо (проверку и обмен на другие купюры в банке за процент). Мы обратились в банки, которые оказывали эту услугу в 2022 году, — теперь они этим не занимаются.

В «БСБ Банке», где раньше принимали валюту на инкассо, объясняют, что в стране нет возможности вывоза ветхих иностранных банкнот в банки-нерезиденты.

— Ветхая валюта попросту накапливается в хранилищах банков из-за невозможности их вторичного оборота. Некоторые банки полностью отказались от принятия ветхих купюр, а некоторые повысили требования к принятию и выдаче иностранной валюты.

«БСБ Банк» может принимать и обменивать ветхие доллары США, евро, швейцарские франки с комиссией в размере 15% от суммы (минимум 10 белорусских рублей), другую валюту, которую принимает банк, с комиссией в размере 15% от суммы (минимум 50 белорусских рублей).

Например, с комиссией смогут принять купюры, на которых есть:

загрязнения или потертости в области сложения банкноты;

надрывы, надрезы (в том числе заклеенные) до 3 штук длиной до 10 миллиметров; небольшие отверстия от иглы — не более 5;

масляные пятна не более 20% площади банкноты;

мелкие пятна (чернильные, маркера и другие) суммарной площадью не более 1 квадратного сантиметра;

отдельные пятна плесени, ржавчины, другие последствия от воздействия сырости до 20% площади банкноты.

В «Беларусбанк» тоже периодически приносят поврежденные купюры: банкноты могут выцветать, темнеть, рваться, загрязняться. Как пояснили в банке, валюту на инкассо там сейчас не берут, но отделения принимают банкноты с небольшими повреждениями: например, если есть загрязнения, надрывы, надписи или штампы (если они не препятствуют определению подлинности банкнот) или бумага светится в детекторе (но не больше 50% площади купюры, при этом она не должна крошиться). Банкноты без углов, если утрачено суммарно не больше 2 квадратных сантиметров, тоже примут.

Что в итоге? Хотя инкассо недоступно, в каждом банке действуют свои правила, регулирующие, какие купюры принимать, а какие нет. Если отказали в одном банке, в другом деньги могут принять.

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