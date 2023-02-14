Показательная порка: полковник ВСУ оценил провал армии оккупантов 14.02.2023, 8:38

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фото: Justin-Yau/Sipa-USA

Что ждет «февральское наступление» россиян?

Разгром украинскими военными под Угледаром 155-й российской бригады морской пехоты свидетельствует о непрофессионализме путинских командиров и может стать визитной карточкой наступления РФ.

Об этом в эфире Апостроф ТВ сказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

«Я думаю, 155-я «почила у бози». Вряд ли ее уже будут восстанавливать, нет абсолютно никакого смысла, и это уже проклятая цифра. В Угледаре действительно произошла показательная порка российских войск, тех мобилизованных, подготовленных за последние несколько месяцев. Хуже планирования этой операции, наверное, придумать невозможно. Это конкретный непрофессионализм российских командиров. Если это визитная карточка февральского наступления, то она должна быть под эгидой Угледара», - сказал полковник.

При этом он отметил, что сейчас увеличивается давление россиян от Угледара до Купянска. Есть около 10 горячих точек, где россияне пытаются каждый день штурмовать. Увеличились количество, география штурмов и ширина фронтов, через которые пытаются наступать россияне.

«Это Угледар, это Марьинка, это Авдеевка, это Бахмут, это Белогоровка подключилась недавно, Кременная, само собой, Сватовское направление и Купянское направление. Ширина около 200 километров фронта. Плюс ширина наступления увеличилась на каждой точке – от 2-3 километров до 10 километров. Это, кстати, говорит о том, что они от тактики продвижения малыми тактическими группами по 10-15 человек через тактику ротных штурмовых отрядов, батальонных, уже выходят на полковые уровни выполнения задач», - пояснил Свитан.

По его мнению, с такой скоростью и с такой прогрессией оккупанты до конца февраля выйдут на пик возможностей.

«Я думаю, они увеличат еще раза в два количество наступательных действий, но не более того. То есть пик будет приходиться на конец февраля, далее это все пойдет на спад, так как основные части уже зайдут и вступят в бой.

Исходя из тех последних боев, которые проходят в течение недели, можно сказать, что и в районе Угледара, и в районе Авдеевки, и в районе Кременной, в районе Сватова, в районе Белогоровки, россияне попытались масштабно наступать, и были отброшены, были разбиты. На некоторых позициях наши войска вернули старые свои позиции, которые были утеряны месяцы назад, и зашли на российские позиции. Например, в районе той же Белогоровки, в той же Авдеевке, и в том же Угледаре.

Это такое реверсивно-отрицательное наступление в некоторых местах произошло. Но расслабляться не нужно, это – разведка боем, можно так говорить, попытались россияне продавить. Сейчас они переформатируются, может быть будут заменены некоторые командиры, может пройдет определенная ротация войск», - отметил военный эксперт.

По его данным, зашло уже около 350 тысяч россиян на более 1000-км линии фронта глубиной около 100 километров. По словам Свитана, этой плотности войск недостаточно для удержания фронта.