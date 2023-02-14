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СБУ училась ликвидировать диверсантов у границы с Беларусь

  • 14.02.2023, 8:48
СБУ училась ликвидировать диверсантов у границы с Беларусь

Тренировки прошли в Ровенской области.

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области.

По сценарию учения, переодетые в гражданскую одежду диверсант проникли и захватили здание городского совета в райцентре вблизи границы с Беларусью и взяли в заложники всех работников. В ходе штурма бойцы спецподразделения СБУ уничтожили условную группу противника и освободили заложников.

В учениях также принимали участие подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, полиции ГСЧС.

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