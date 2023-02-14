СБУ училась ликвидировать диверсантов у границы с Беларусь
- 14.02.2023, 8:48
Тренировки прошли в Ровенской области.
Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области.
По сценарию учения, переодетые в гражданскую одежду диверсант проникли и захватили здание городского совета в райцентре вблизи границы с Беларусью и взяли в заложники всех работников. В ходе штурма бойцы спецподразделения СБУ уничтожили условную группу противника и освободили заложников.
В учениях также принимали участие подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, полиции ГСЧС.