Российский генерал Ивашов о своем прогнозе: Все оказалось гораздо хуже 14.02.2023, 8:55

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Леонид Ивашов

Россия стала государством-изгоем.

Год назад российский генерал-полковник Леонид Ивашов выступил против планов Путина начать войну с Украиной. Общероссийское собрание офицеров призвало главу Кремля уйти в отставку.

«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», — прогнозировал Ивашов.

Что российский офицер думает через год? Его спросило издание Republic.

— Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. На оперативно-тактическом уровне мы не думали, что в течение года мы не сможем освободить Донецкую и Луганскую области (захватить — прим.). Мы не думали, что будут такие тяжелые потери, хотя я называл тогда десятки тысяч погибших с двух сторон. Но все оказалось гораздо хуже. Не предполагали, что будут такие разрушения: по сути, снесены под фундамент целые небольшие города и поселки. Далее, я писал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьезное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне.

И, наконец, мы не предполагали, что эта ситуация подтолкнет к такому сближению Китая и США. В 2020 году китайцам была объявлена холодная война-2, еще при Трампе. Недавно госсекретарь собирался лететь в Китай, чтобы представить план большого сотрудничества или, иначе говоря, передела мира. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено и даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с США ответственны за миропорядок на нашей планете. Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.

Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий при проведении этой военной операции. Правда, Путин уточняет, что все идет по плану. И действительно, когда посмотришь на то, что делалось даже в формате спецоперации, то можно увидеть четко спланированный вариант действий. Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический рынок — сегодня они берут европейцев за горлышко.

Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идет по плану.

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