«По телевизору сказали, вы тут помидорами завалились» 14.02.2023, 9:19

Как журналисты искали на минских рынках недорогие огурцы.

Но для начала, по общей картине. В начале 2022-го «антилидером» по подорожанию стала капуста — за год цена подскочила на 180%. В этом году первенство перехватили огурцы: в феврале цена на них в белорусских магазинах дошла до 16 рублей за килограмм (в Бресте обнаружились и вовсе за 18,5 рубля). Год назад, по данным Белстата, средняя цена по стране была около 8 рублей, а в Минске 8,5.

Глава ведомства МАРТ Алексей Богданов объяснение предложил весьма оригинальное: по его словам, в Евросоюзе уменьшилось количество теплиц, потому как стал дорогой газ, импорт из Турции усложнился из-за проблем с логистикой, и единственным рынком для Беларуси осталась Россия. А там, мол, регулирования цен нет, вот, видя спрос, и продают дороже.

Но белорусам, по словам министра, «осталось потерпеть буквально до конца февраля», а уж в марте появится в магазинах новый урожай тепличных огурцов, притом белорусские будут гораздо дешевле. Они и сейчас, заявил Богданов, стоят «до 8-8,5 рублей», просто пока не хватает.

Чуть раньше замминистра обмолвился, что отечественные хозяйства выращивают всего 1000 тонн огурцов ежемесячно, а спрос вдвое больше — то есть, проблему белорусские производители все равно не решат и дорогие огурцы не импортозаместят полностью.

По следам этих заявлений «Салідарнасць» заглянула на минские рынки и в магазины в поисках недорогих огурцов. Заодно посмотрели, какие еще цены удивляют покупателей.

«По телевизору сказали, вы тут помидорами завалились»

Начинаем с фирменной торговой точки Минского парниково-тепличного комбината (таких две на 2-миллионную столицу), рассуждая, что там огурцы наверняка дешевле — газ-то Беларусь получает по особому союзному тарифу.

Так оно и оказывается. 7,33 — красуется цифра на ценнике с белорусскими среднеплодными и на вид крепкими огурчиками. Их покупатели в основном и берут, хотя понятно, что через весь город за огурцами поедут далеко не все.

Здесь же радует глаз недорогая свежая зелень: листовой салат, мелисса, кинза, базилик, петрушка, руккола, укроп, щавель, сельдерей — все по одной цене, 1,91 рубля за пучок в торфяном стаканчике, и зеленый лук — 1,5 рубля за 100 грамм. И все. Перец — привозной, притом продавщица честно предупреждает: «По 7 рублей, но весь в пятнышках». Яблоки — из Молдовы, груши — из Польши, мандарины и лимоны из Турции.

— А помидоры когда будут? По телевизору сказали, вы тут помидорами завалились, я и приехал, — заводит разговор пожилой покупатель.

— По телевизору сказали? — удивленно переспрашивает сотрудница магазина. — Эти могут. А вообще не раньше Пасхи.

Практически по той же цене, до 8 рублей, продает огурцы из собственных теплиц и сеть «ДорОрс» — но и здесь встает вопрос логистики. Павильоны сосредоточены в основном в районе ж/д вокзала и еще возле нескольких станций метро — через весь город не наездишься.

На Комаровке по понедельникам сандень, но в выходные огурцы здесь стоили 9,5-10 рублей, почти как привозные кабачки и цуккини. На небольших рынках в спальных районах цена еще чуть подрастает — 10-11 рублей за килограмм, зато, как уверяют продавцы, «это белорусские, а не вялая Турция».

«Турцию» — колючие и вполне себе бодрые длиннохвостые огурчики по 9,75 рублей за килограмм — мы обнаружили только в «Короне», а неких упомянутых министром торговли дорогих европейских огурцов вообще нигде не нашли. Зато практически во всех торговых сетях — дорогие российские: разбежка от 12 до 14,5 рублей. Это сопоставимо, например, с перуанским виноградом (13,99 рубля), желтыми сливами из ЮАР (12,99) или дынями из Бразилии (14, 09).

Что еще удивило

Белорусские яблоки наконец-то выиграли многолетнее сражение с польскими — из-за отсутствия тех в продаже. Выдерживать конкуренцию с яблоками из Турции (от 6 рублей за килограмм) и Молдовы (от 4 рублей) за счет цены куда проще. Но то ли берут их все равно не слишком охотно, то ли запасы оказались слишком большими — во всех супермаркетах, куда мы заглядывали, ящики с яблоками почти полные.

Египетской картошки, насчет которой на недавнем совещании по ценам возмущался Лукашенко («не дай бог через месяц это все вылезет, и мы начнем опять есть египетскую картошку, а своей по нормальным ценам видеть не будем»), в минских магазинах нет. Но зато есть своя по удивительной цене: 2-килограммовый пакет картофеля «Бэби», на котором написано «не нужно чистить» и «идеально для запекания», стоит больше 5 рублей.

В одном из столичных магазинов обнаружили груши, впечатляющие не столько ценой, сколько размерами: один фрукт весит 600-700 граммов. «Вот это Оксана», — уважительно оценила заморские груши семейная пара и выбрала себе самую большую.

В сети «Алми» замечаем, пожалуй, самый дорогой на сегодня пример свежих овощей и фруктов — марокканская малина в пересчете на килограмм «потянет» почти на 144 рубля.

А в сети «Соседи» покупатели обратили внимание на странный вид яиц: в полиэтиленовых пакетиках или в разрезанных и замотанных стретч-пленкой картонных упаковках — нет ни даты, ни производителя, только размер и цена. Большинство продавцов на расспросы, что это за новый формат, только пожимают плечами, лишь одна из собеседниц «Салiдарнасцi» неуверенно предположила:

— Наверное, это по просьбам покупателей — для тех, кто не хочет переплачивать за упаковку.

Так себе версия, если учесть, что разница в цене составляет 15-20 копеек.

А у соседей?

Белорусский министр торговли был довольно красноречив, рассказывая о дорогих теплицах и огурцах в Европе. Но что на самом деле?

В Литве не так давно появились первые cвежие короткоплодные огурцы — их цена на акции, например, в магазинах IKI, сейчас 3,99 евро за полкило. В Maxima длинноплодные огурцы — 1,39 евро за штуку, или 6,32 за килограмм.

И в том, и в другом случае это действительно заметно больше (по актуальному курсу Нацбанка — 18-23 рубля за килограмм), чем в Беларуси, и можно даже позлорадствовать, если «забыть» сравнить уровень доходов.

А вот в Польше буквально на прошедших выходных огурцы в сети популярных магазинов Biedronka можно было купить по 11,99 злотых за килограмм — около 7 рублей, и это дешевле, чем собственный продукт в Беларуси. А как же «дорогой газ», о котором говорил министр?

И почему в России с дешевым топливом огурцы точно так же стали лидером по подорожанию, прибавив с декабря в цене более 50% (к середине февраля цены стартуют от 300 российских, или 13,3 белорусских рублей за килограмм)? Загадка, право слово.

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