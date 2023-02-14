Истребители НАТО перехватили группу российских самолетов у границ с Польшей 14.02.2023, 9:22

3,364

Группа состояла из трех Ил-20М Кут-А и двух Су-27.

Два истребителя Нидерландов F-35 перехватили вблизи Польши группу из трех военных самолетов РФ, передает Reuters. В Минобороны Нидерландов отметили, что сопровождали российские самолеты.

«Неизвестный в то время самолет приблизился к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда… После идентификации оказалось, что это три самолета: российский Ил-20М Кут-А, сопровождавший два фланговых Су-27. Нидерландские F-35 сопровождали их на расстоянии и передали сопровождение партнерам по НАТО», – говорится в заявлении министерства.

Ил-20М Кут-А – это официальное название НАТО для российского самолета-разведчика Ил-20М, тогда как Су-27 Фланкеры – это официальное название НАТО для истребителя Су-28.

Министерство обороны России не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии.

Министерство обороны Нидерландов сообщило, что восемь голландских F-35 дислоцируются в Польше по состоянию на февраль и март.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».