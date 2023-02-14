«Ник и Майк»: Для хунты сейчас 1943 год 1 14.02.2023, 9:33

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фото: ТАСС

Стратегическое поражение стало явным.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет о постановочной акции «ябатек», которую организовали возле консульства Польши в Гродно:

— Во-первых, участники мероприятия, как обычно, были согнанной массовкой, которая отбывала свой номер. Во-вторых, наиболее продвинутые участники сами задумались, почему «патриоты» за открытую границу с врагом, который лязгает гусеницами, Этой категории должно быть крайне комфортно дома и с закрытой полностью границей, чтобы тлетворное влияние Запада не проникало. Вот и получается, что хунта сама себя высекла.

Получилось подтвердить, что граница для товаров и контрабанды — это очень больное место. А турбопатриоты спят и видят, как уехать в шенген. Только ездят они туда почему-то без флагов и гимнов.

К идиотизму идеологов и исполнителей давно не привыкать. Но таким проколом был удивлен даже Майк.

С подобием ультиматума в Минск приехал министр иностранных дел Венгрии. Отбросив в сторону эмоции по поводу особой позиции Венгрии в Европейском Союзе, можем спокойно сказать, что привезен месседж накануне встречи двух диктаторов. В разной степени адресован обоим. На кону очередной пакет санкций. Все, что делают два диктатора сейчас — убивает последние аргументы в пользу стратегии «нарезания салями» и постепенного ужесточения. Попытка образумить двух бандитов накануне встречи синепалого и окурка и предостеречь от самоубийственной попытки нового наступления.

Для хунты миссия еще более важная. Многие сравнивают ситуацию на фронте сейчас с 1943 годом. Тактические успехи не отменяют стратегического поражения. Но в 1943 году случилось еще кое-что важное — Италия вышла из союза с Рейхом, поняв куда все идет. В отместку Рейх даже потопил итальянский линкор. Для хунты синепалого сейчас тоже 1943 год.

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