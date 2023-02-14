Украинские военные сбили два российских самолета за сутки 1 14.02.2023, 9:53

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Также был нанесен удар по пункту управления оккупантов.

Генштаб ВСУ предоставил утреннюю сводку.

За минувшие сутки украинская авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск. Также украинские защитники сбили два вражеских самолета.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Украинские защитники сбили два вражеских самолета — Су-24М и Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ подбили Су-24, на котором главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин совершал вылет в Бахмут.

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