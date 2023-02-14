Шубийство и «подарки богов» 4 Aлина Витухновская

14.02.2023, 10:18

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Aлина Витухновская

ФОТО: ONLINE.UA

Советский некрореализм в действии.

Вдовы «ДНР»-овцев получили шубы в обмен на мертвых мужей. Безумные женщины вышли толпой, став некой вешалкой-инсталляцией шуб. Подобно первобытным племенам, они демонстрируют «подарки богов».

Это концептуальная акция, некроритуал, советский некрореализм в действии. Не думала, что слово «шубийство» из «Умри, лиса!» будет развиртуализовано таким образом.

Интересно, что сам стих «Умри, лиса» был написан по мотивам странного происшествия. Где-то на юге, у моря, во дворе стояла сумасшедшая старуха и со всей силы долбила палкой по ковру, приговаривая «Умри, лиса!» «И сам умри» - послышалось мне.

Aлина Витухновская, Telegram

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