Шубийство и «подарки богов»4
- Aлина Витухновская
- 14.02.2023, 10:18
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Советский некрореализм в действии.
Вдовы «ДНР»-овцев получили шубы в обмен на мертвых мужей. Безумные женщины вышли толпой, став некой вешалкой-инсталляцией шуб. Подобно первобытным племенам, они демонстрируют «подарки богов».
Это концептуальная акция, некроритуал, советский некрореализм в действии. Не думала, что слово «шубийство» из «Умри, лиса!» будет развиртуализовано таким образом.
Интересно, что сам стих «Умри, лиса» был написан по мотивам странного происшествия. Где-то на юге, у моря, во дворе стояла сумасшедшая старуха и со всей силы долбила палкой по ковру, приговаривая «Умри, лиса!» «И сам умри» - послышалось мне.
Aлина Витухновская, Telegram