Польско-белорусскую границу полностью закроют, как и границу с Украиной? 6 14.02.2023, 10:26

10,134

фото: epa

Эксперт считает, что такой вариант возможен.

На прошлой неделе Польша закрыла крупный погранпереход на границе с Беларусью «Бобровники», чем вызвала возмущение белорусских властей. При этом официально конкретная причина такого решения не называется.

В польских СМИ звучат самые разные версии: от того, что это реакция на суровый приговор журналисту и члену Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту (8 лет колонии).

В МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому заявили решительный протест. А пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что закрытие Польшей пограничного пункта пропуска «Бобровники» может привести к транспортному коллапсу на других погранпереходах, от которого пострадают грузоперевозчики и жители двух стран.

На этом фоне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что его страна не исключает закрытия и других пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Старший исследователь Центра новых идей и автор телеграм-канала «Пульс Ленина-19» Павел Мацукевич в комментарии UDF отметил, что склоняется к версии, согласно которой закрытие погранперехода – результат непростых белорусско-польских отношений, которые еще более осложнились судом над Анджеем Почобутом.

«Реакция польской стороны ассиметрична: эта мера бьет мимо режима и непосредственно тех, кто имеет отношение к судебному процессу над Почобутом и репрессиям. Закрытие погранперехода скажется на возможностях людей и бизнесов по обе стороны границы, заинтересованных во взаимных поездках», – считает Мацукевич.

Премьер-министр Польши сказал, что что его страна может закрыть и другие пункты пропуска на границе с Беларусью. Допускает ли эксперт такой вариант?

«Такое возможно, потому что уже есть пример полного закрытия границы и фактически полного прекращения взаимной торговли – на юге с Украиной», – отметил Мацукевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».