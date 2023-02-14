Сотрудники минского банка сообщили милиции об обнаружении поддельной купюры в 500 евро 3 14.02.2023, 10:40

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Но что-то пошло не так.

В милицию позвонили сотрудники банка и сообщили, что обнаружили купюру, которая похожа на подделку, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Сотрудники милиции изъяли купюру номиналом 500 евро и отправили на экспертизу. По результатам ее проведения установлено, что «денежный билет Европейского центрального банка номиналом 500 евро образца 2002 года изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, иными слова является подлинным».

Изменение яркости изображений денежного билета и искажения средств (элементов) защиты, а именно: частичное повреждение защитной нити, голографического элемента и цветопеременной краски обусловлены воздействием внешних повреждающих факторов (влаги, механических, термических). Вероятнее всего билет был постиран с вещами.

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