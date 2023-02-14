Экс-спичрайтер Путина: Бункерный явно в проигрыше 3 14.02.2023, 10:48

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Кремлевский диктатор будет вынужден назначить преемника.

Российский оппозиционер, политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов объяснил, что пример Саддама Хусейна, несомненно, может стать реальностью России, когда кремлевский диктатор, проиграв войну якобы НАТО, объявит себя победителем и будет править еще около 10 лет. Однако это не наиболее вероятный сценарий. Скорее всего, Путин будет вынужден назначить преемника, так как он, в отличие от Хусейна, опирается только на один источник легитимности и не сможет «вырулить ситуацию» таким образом, как это сделал иракский диктатор. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Утро Февраля».

Галлямов добавил, что, опираясь на собственный многолетний опыт работы политтехнологом, может уверенно утверждать: единственный источник легитимности у Путина – это силовой аппарат. Как только он этого лишится, его власть сразу же ослабеет и будет ослабевать по мере все большего ухудшения уровня жизни в послевоенной России.

«Я думаю, что основная масса населения, которая сейчас вроде как поддерживает войну, после поражения РФ ничего, кроме чувства облегчения, не испытают. Конечно, будет сильное разочарование, но оно не выведет их на улицы. Ощущение «слава богу, что все это закончилось» будет доминировать», – спрогнозировал эксперт.

«Люди будут жить плохо, сталкиваться с падающим уровнем жизни, отсутствием перспектив, репрессиями и им все это будет не нравиться. Они начнут искать политические ответы, почему все так. И ответ будет очевиден – война. Все увидят, что Акелла промахнулся: то ли состарился, то ли еще что-то. И после этого править ему будет все сложнее. Очарование исчезнет, пелена с глаз спадет, и вся неприглядная политическая и социально-экономическая ситуация начнет быть видимой. Все это будет работать против него», – считает Галлямов.

Однако после этого Галлямов подчеркнул, что такой вариант все-таки менее вероятен, чем сценарий, при котором Путин передаст власть преемнику на фоне проигрыша войны с Украиной.

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