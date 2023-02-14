«Наступила другая реальность»: как сейчас беларусы пересекают границу с Польшей 14.02.2023, 11:32

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Перевозчики подняли цены.

Польша приостановила работу пункта пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью 10 февраля. После этого между Беларусью и Польшей остался только один пункт, через который могут проехать легковые автомобили. Сейчас, чтобы добраться из Гродно в Белосток, люди вынуждены ехать через пункты «Брест», «Привалку» и другие. Из-за длительной поездки повышаются и цены у перевозчиков, пишет MOST.

После закрытия пункта пропуска «Бобровники» увеличилась нагрузка на другие пункты, в том числе и время ожидания на несколько часов. В обеденное время 13 февраля очередь ожидания со стороны Беларуси в пункте пропуска «Брест» составляла порядка 250 автомобилей, в «Привалку» — около 50.

Что говорят беларусы?

Из-за напряжённой ситуации на границе люди сейчас не знают сколько времени им понадобится на прохождение контроля в пунктах пропуска.

— Я забронировала маршрутку ещё до закрытия границы, её не отменили. Хотя я слышала, что некоторые фирмы отменяли. Ехали через Литву. Там одна очередь: для рейсовых, шоп-туров и для легковых. Так что очень долго. Мы влезли перед маршруткой, которая стояла с 16:00 и в Гродно были около 09:00. А выезжали из Белостока в 23:00. Но если бы мы стали в конец очереди, приехали бы после обеда точно.

— Сестра вчера вернулась из Минска в Варшаву, брала билет через «Атлас». Водитель поехал через Брест, в общей сложности от выезда из Минска до прохождения границы прошло 12 часов. В 20:00 (по польскому) выехала из Минска, в 8:00 утра (тоже по польскому) писала мне, что проходят паспортный у поляков. Сказала, что подъезжая к границе, сразу ощущается напряжение. Она готовила себя к тому, что будет долго стоять в очереди. Говорила, что очень много недовольных тем, что теперь до Белостока неудобно добираться.

— Неважно какой пункт работал раньше быстрее, нужно понимать, что с 10 февраля наступила другая реальность и всё будет хуже с прохождением. На сегодня быстрее проезд через «Лоша», «Котловка» или Латвию. Чем ближе ПП к Польше, тем больше очереди. Даже «Бенякони» уже «сломаны». Точно нельзя ехать на «Привалку».

— У мяне так яно выглядала, што маршрут з Варшавы быў спачатку ў бок Беластоку, дзе забіраў дадатковых пасажыраў, калі маршрутка была напалову пустой. Пазней ехаў па дарозе ў Аўгустоў і з Аўгустова на Ладзіяй, пасля чаго ехаў па той самай кароткай дарозе на Друскенікі. Калі былі ў Друскеніках, то назіраўся такі вобраз, што чарга з аўтобусаў і аўтамабіляў (яна была адна) расцягнулася аж ад павароту з Друскенікаў на Райгардас. Але кіроўца бусу паехаў у самы канец чаргі, спадзяючыся, што рэйсавы прапусцяць. Летувісы развярнулі, канешне. Але не жадаючы ехаць у самы канец, кіроўца стаў спрабаваць шукаць выйсце. Ён падыйшоў да кіроўцы самага буса, які выконваў функцыі шоп-тура ў Беласток (бус пусты быў). Папаліўшы дзве-тры хвіліны, той саступіў месца перад маршруткай. Нам вельмі пашанцавала, бо якраз у гэты момант пачалі масава запускаць транспарт, і маршрутку запусцілі таксама. У выніку мы трохі пастаялі, чакаючы, пакуль абслужаць на пашпартным кантролі, а пазней нас ужо пусцілі ў Беларусь. У беларусаў быў спецыяльны пас для аўтобусаў, таму мы туды трапілі самымі першымі. Калі праходзілі мяжу, то з самага кантраверсійнага можна ўзгадаць тое, што маладых пыталі, адкуль хто едзе і ці там вучацца. Калі не, то дзе вучацца. У выніку прастаялі мы там, дай Бог, дзве гадзіны нейкія.

Цены у белoрусских перевозчиков

Пока работал пограничный пункт пропуска «Бобровники», цена за билет на маршрутку Гродно-Белосток составляла 60 рублей. Сейчас некоторые перевозчики повысили цену. На сайте по продаже билетов гродненского автовокзала приобрести билет из Гродно в Белосток можно по прежней цене — за 60 рублей. Такую цену оставили перевозчики «Зет», «Трансагентство фаворит» и «Гродно Экспресс». За 80 рублей продают билеты на автобусы автобусного парка Гродно.

В справке гродненского автовокзала подтвердили, что все цены актуальны. «Только в 8:40 и 22:10 билеты стоят по 80 рублей». Также там сказали, что теперь маршрут автобусов будет проходить через пункт пропуска «Привалка» и Литву.

Польские перевозчики также поедут через Литву. И уже подняли цены

Цена билетов у перевозчика Białystok Ekspres выросла с 80 до 110 злотых. На своем сайте компания сообщила, что в новых условиях открывает четыре пробных рейса из Гродно в Белосток через Литву. Отправляться с гродненского автовокзала маршрутки будут в 4:00, 8:00, 14:00, 18:00. С автовокзала Белостока — в 8:30,12:00, 14:40, 18:00.

Польский перевозчик Gaja Express, который возит пассажиров по маршруту Гродно-Белосток-Варшава и работает в партнерстве с белорусской фирмой «Трансагентство фаворит», повысил цену билетов с 65 до 90 злотых из Белостока в Гродно и с 90 до 120 злотых из Варшавы в Гродно.

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