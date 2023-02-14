Совет нацбезопасности США назвал главные проблемы российской армии 14.02.2023, 11:36

Джон Кирби

Из-за них Путин продолжает менять генералов.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что российской армии не удалось решить проблемы, которые вскрылись в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. Об этом он сказал 13 февраля на специальном брифинге.

В Пентагоне считают, что российское командование так ничему и не научилось в плане логистики.

При этом под проблемами в США подразумевают не только вопрос логистики, но и поставку продовольствия на фронт, а также согласование огня между подразделениями.

Представитель Белого дома подчеркнул, что это подтверждается тем, что российский диктатор «продолжает менять генералов так, как я меняю носки».

На прошлой неделе армия Путина начала новое наступление в Украине на Донбассе, однако сумела потерять больше 100 единиц военной техники и свыше 5 тысяч военнослужащих. Эксперты уверены, что мобилизованные так не прошли нормальный курс военной подготовки. Больше 50% ликвидированных — мобилизованные.

Как писал сайт Charter97.org, американский Институт изучения войны также считает, что российское командование просчиталось, сделав ставку на мобилизованных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».