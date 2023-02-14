Алексей Кудин: В колонии читал Короткевича и Коласа 1 14.02.2023, 11:41

Алексей Кудин

Боец ММА не жалеет, что поддержал белорусский народ.

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу рассказал «Народнай Волі» о своем пребывании за решеткой.

Алексей Кудин — белорусский боец ММА, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Спортсмен был задержан после акции протеста в Молодечно 10 августа 2020 года:

— Как уже говорил, у меня там была возможность тренироваться. Приятно удивила также местная библиотека. Я сразу туда записался и много читал. В том числе и белорусскоязычных классиков — Владимира Короткевича, Ивана Мележа, Якуба Коласа, Ивана Шамякина…

Прочитал много книг на историческую тематику. Можно даже сказать, что прошлый год я посвятил не только занятиям спортом, но и историческому образованию. В колонии для меня в приоритете были книги и тренировки.

— Не жалеете о том, что сделали в 2020 году, через два года за решеткой?

— По жизни я — жесткий оптимист, поэтому ни о чем не жалею. Если было суждено так случиться — ничего не поделаешь. Это уже стало историей и моей жизни, и моей семьи.

Но сегодня надо смотреть в будущее и шагать дальше. У меня уже есть четыре чемпионских пояса. Поэтому для круглой цифры почему бы не взять и пятый?

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