Украинские десантники затрофеили новую российскую САУ «Мста-С» 1 14.02.2023, 11:46

фото: t.me/ua_dshv

Она уже уничтожила российский танк.

Украинские военные затрофеили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С19. Оккупанты бросили «Мста-С», убегая с поля боя. Она уже получила имя «Один» и успела уничтожить вражеский танк и живую силу РФ, сообщают украинские Десантно-штурмовые войска.

- Эту САУ наша арта немного подбила, и россияне просто не смогли завести ее, когда убегали. Мы ее забрали себе, отремонтировали, зарисовали вражеские знаки «z» и переименовали установку в честь бога войны и победы «Одина». Теперь техника прекрасно справляется со своими обязанностями уничтожать кафиров», - рассказывает командир пушки Александр.

По его словам, на счету САУ уже есть один подбитый вражеский танк и еще куча россиян. Также оказывается, что эта установка довольно новая с маленьким пробегом.

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