Renault буксирует Tesla на трассе в сторону Гродно: видеофакт 24 14.02.2023, 11:59

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Гродненцу не хватило нескольких километров, чтобы доехать до зарядки и начались приключения.

В сети завирусился ролик, как в сторону Гродно по трассе М6 на тросе бензиновая Renault тянет Tesla Model 3. Как удалось узнать «АвтоГродно», за рулем Model 3 был гродненец Егор, за плечами которого уже не одна тысяча километров на электромобилях. Как же так?

– Все просто: вчера Tesla обновила свою прошивку, в которой был ряд важных изменений, им-то я и не придал значения, – рассказывает Егор.

В понедельник гродненец возвращался из Минска, этот путь он проделывал на своей Tesla Model 3 неоднократно, причем промежуточную зарядную станцию не использовал.

– При выезде из Минска заряд батареи составлял около 84%, ранее мне всегда этого хватало и я уверенно ехал 120 км/ч в сторону Гродно. Но вблизи бывшего поста ГАИ вдруг появилось сообщение о том, что необходимо съехать на обочину и остановиться, а мощность при этом заметно упала. Я так и сделал, остановился, а дальше электромобиль уже не поехал. Бортовой компьютер показывал, что оставалось 2% заряда, хотя судя по прогнозу оставшегося пробега, мне должно было хватить этих километров до дома, – рассказывает Егор.

– Все дело в новой прошивке?

– Да, оказывается с помощью новой прошивки производитель решил ввести ряд ограничений, которые продлевают срок службы батареи. А именно, теперь при достижении 5% заряда у автомобиля падает мощность и дальше система не дает высаживать батарею, хотя раньше можно было почти до нуля ее использовать. Еще одно изменение – увеличилось время зарядки по достижению 90%.

К Егору на помощь приехал его знакомый на Renault. Они зацепили Tesla за трос и потянули. И вдруг еще одна неожиданность – Tesla не позволяла разгонять себя на буксире свыше 10 км/ч. Так и ехали.

А потом – финальный сюрприз. Сел вспомогательный аккумулятор на 12В и Tesla вообще прекратила движение, даже на буксире. Пришлось вызывать эвакуатор.

– Обычно, когда еду из Минска в Гродно, стоимость дороги составляет 30 рублей, а в этот раз еще добавилась цена эвакуатора – 90 рублей. Итого 120 рублей, буду считать, что на бензиновой машине съездил. Вообще ребята говорят, что если батарея не полностью разряжена и если в этот момент прицепиться на тросе к другому автомобилю, то в движении батарея подзарядится за счет рекуперации, но я такое не пробовал. Хороший был опыт, может быть, кому-то из читателей поможет, – заключил Егор.

Вечером мужчина снова был за рулем Tesla.

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