Почему путиномика потерпела крах? 8 Telegram-канал «Мой друг Доллар»

14.02.2023, 11:54

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Так и осталась Россия производителем сырьевых товаров и продуктов их переработки.

Мы имеем в виду то обстоятельство, что почти за четверть века неограниченной власти Владимира Путина, больших выгод, которые были получены за счет мирового экономического роста в виде доходов от продажи ресурсов, российская экономика так и не вышла на мировые рынки с передовой продукцией.

Так и осталась Россия в международном разделении труда как страна – производитель сырьевых товаров и продуктов их переработки.

Почему так получилось?

Возможно, один из ответов в том, что экономика выстраивалась вокруг госкомпаний и госкорпораций, задачей которых было освоение поступающих от продажи сырья доходов.

В общем не было цели экспансии на мировой рынок, основанной на кооперации в той или иной форме с западными компаниями, получении технологий и экспортного развития.

Так, как это делали в свое время японские, затем корейские и позже китайские компании. Теперь есть и вьетнамский пример.

Вьетнамская компания VinFast запустит производство электромобилей в США в 2024 году (мощность – до 150 тыс. машин в год).

Вьетнамская! Электромобили! В Америке!

Причем VinFast была создана лишь в 2017 году для разработки моделей в сотрудничестве с BMW, Magna Steyr и Pininfarina. Электромобили уже производятся во Вьетнаме и есть заказы из США на модель VF 8. Компания подала заявку на размещение акций на NASDAQ.

Это новость для любителей «геополитики». Как же так? Американцы с Вьетнамом воевали! А Вьетнам теперь с ними сотрудничает. Вот так. Давно это было и прошло. Теперь частные компании развивают свой бизнес.

И как на этом фоне смотрится не только путинская экономическая система, а вообще – вся наша страна? Каких успехов добились? Сборки китайских авто в Москве?

Маленький по территории Вьетнам, бывший когда-то учеником СССР, показывает России впечатляющий пример экономической экспансии, прагматизма. Смотришь и понимаешь, что путиномика – это пример того, как не надо делать. Никогда она уже больше не поднимется – порочная экономическая модель.

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